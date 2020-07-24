ЕБРР в этом году инвестировал в Украину уже 300 млн евро - Зеленский

КИЕВ. 24 июля. УНН. Европейского банка реконструкции и развития инвестировал в Украину уже 300 млн евро в 2020 году, а исполняющий обязанности президента ЕБРР Юрген Ригтеринк отметил важные украинские реформы. Об этом на своей странице в Twitter написал Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

"ЕБРР уже инвестировал в Украину 300 млн евро в 2020 году. Украина ценит поддержку Банка. Приятно, что Юрген Ригтеринк отметил наши важные реформы: борьбу с коррупцией, законы о концессии, рынке земли, приватизации, банках. Мы хотим перемен ради украинцев. Рад, что это видно и на расстоянии", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

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Как сообщалось ранее в УНН, в ЕБРР отреагировали на ситуацию вокруг "зеленой" энергетики.