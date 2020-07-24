Зеленский: Украина и ЕБРР могут подписать соглашение почти на полмиллиарда евро на ремонт дорог

КИЕВ. 24 июля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины и Укравтодор работают над тем, чтобы до конца года подписать с Европейским банком реконструкции и развития соглашение на 450 миллионов евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, Зеленский провел телефонный разговор с руководством ЕБРР: с и.о. президента ЕБРР Юргеном Ригтеринком и вице-президентом ЕБРР Аланом Пию.

"Юрген Ригтеринк поприветствовал важные реформы в Украине, отметив, в частности, борьбу с коррупцией, принятие законов о концессии, о рынке земли, о приватизации, банковского закона, а также назначение нового главы НБУ", - говорится в сообщении.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что в прошлом году портфель проектов ЕБРР в Украине составил 1,1 млрд евро. Он выразил надежду на еще более динамичное наращивания сотрудничества в этом году.

"И. о. президента ЕБРР отметил, что Банк готов оказывать нашей стране еще больше поддержки во времена кризиса, и за этот год инвестировал в Украину более 300 млн евро", - сообщили у Президента.

По информации Офиса Президента, Украина успешно вернулась на внешний рынок капитала - Минфин привлек 2 млрд долларов, что, как отмечено, демонстрирует доверие инвесторов к нашей стране.

"Я хочу вас заверить в том, что НБУ останется и в дальнейшем независимым институтом и будет проводить взвешенную монетарную политику", - заявил Зеленский.



Кроме того, он отметил, что надеется на сотрудничество ЕБРР с Украиной, в частности, в финансировании инфраструктурных объектов - развитие дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта.



"Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на 450 миллионов евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", - отметил Зеленский.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украэроруху кредит в размере 25 млн евро для поддержки ликвидности предприятия и обеспечения его бесперебойной работы.