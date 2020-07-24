Аварию танкера Delfi планируют признать техногенной катастрофой - Криклий

КИЕВ. 24 июля. УНН. Аварию танкера Delfi планируют признать техногенной катастрофой, чтобы дать возможность Администрации морских портов Украины не терять время на бюрократические процедуры и по ускоренной процедуре убрать танкер с одесского пляжа. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН.

"В 13:00 сегодня начинается операция судовладельцем Delfi по выкрениванию судна. С 27 июля операция переходит под контроль АМПУ, но не дожидаясь этой даты мы уже согласовали с главой ОГА в Одесской области Максимом Куцым провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, определить событие техногенной катастрофой, чтобы дать возможность АМПУ двигаться по ускоренной процедуре и не терять время на бюрократические процедуры", - пишет он.

По словам Криклия, с изменением исполнителя изменится и подход.

"Все настроены быстро убрать этот металлический лом с городского пляжа. О проведении тендера в октябре, как начали писать отдельные СМИ, даже мысль не допускается. АМПУ объявили стандартную процедуру исходя из действующих норм законодательства, но уже с воскресенья получат все необходимые инструменты для сокращенных процедур", - добавил министр.

Напомним, Одесский филиал Администрации морских портов Украины объявил тендер на услуги по подъему танкера Delfi из акватории морского порта "Одесса". Стоимость тендера составляет более 24,5 млн гривен.

Как ранее сообщал УНН, танкер Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на одесском побережье, снова попытаются поднять с пляжа в Одессе.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся. Первые две попытки поднять танкер не удались.