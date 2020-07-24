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Офис Омбудсмена решил проверить Нацгосслужбу на защиту данных

Офис Омбудсмена решил проверить Нацгосслужбу на защиту данных

КИЕВ. 24 июля. УНН. Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека начал плановую проверку соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмена.

"С целью осуществления мониторинга соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы, которое обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственной службы, осуществляет функциональное управление государственной службой в органе государственной власти, другом государственном органе, его аппарате, работниками Департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека начато плановую проверку", - говорится в сообщении.

Напомним, персональные данные граждан, которые загружали свою информацию на Единый портал вакансий Госслужбы, попали в свободный доступ.

Источник: УНН
Теги: омбудсмен, госслужба, проверки
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