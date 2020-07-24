Офис Омбудсмена решил проверить Нацгосслужбу на защиту данных

КИЕВ. 24 июля. УНН. Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека начал плановую проверку соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмена.

"С целью осуществления мониторинга соблюдения требований законодательства в сфере защиты персональных данных Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы, которое обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственной службы, осуществляет функциональное управление государственной службой в органе государственной власти, другом государственном органе, его аппарате, работниками Департамента в сфере защиты персональных данных Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека начато плановую проверку", - говорится в сообщении.

Напомним, персональные данные граждан, которые загружали свою информацию на Единый портал вакансий Госслужбы, попали в свободный доступ.