В Минэнерго определяют судьбу шахт

КИЕВ. 24 июля. УНН. Представители Министерства энергетики проводят выездные совещания для изучения текущего состояния и перспективности работы государственных угольных шахт в рамках подготовки реформы угледобывающей отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

По поручению и.о. министра Ольги Буславец новоназначенный ее заместитель Александр Зорин с рабочей поездкой посетил государственные предприятия "Львовуголь", "Волыньуголь" и ЗАО "Шахта Надия".

"Во время встреч с руководством госпредприятий и шахт и представителями отраслевых профсоюзов были рассмотрены результаты работы и планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу, проанализированы программы работы шахт.

Руководителям предприятий дано поручение по подготовке предложений относительно будущей работы шахт учитывая текущее финансово-экономическое состояние, запасы угля и перспективы их разработки", - рассказывают в Минэнерго.

С 28 июля заместитель и.о. министра посетит предприятия Донецкого и Луганского угольных бассейнов.

В ведомстве напоминают, что в мае этого года создан Координационный центр по вопросам трансформации угольных регионов под председательством Премьер-министра Украины. Цель деятельности Координационного Центра - разработка Национальной программы по трансформации угольных регионов.

В рамках разработки Концепции и Национальной программы трансформации угольных регионов:

- дорабатывается методология и критерии оценки эффективности угольных предприятий (процесс закрытия должен быть поэтапным, определяется приоритетность областей и городов, требующих программную поддержку в первую очередь);

- проанализирована социально-экономическую ситуация в областях, подпадающих под трансформацию и сейчас разрабатываются подходы к диверсификации местной экономики и создание новых рабочих мест;

- проводится оценка и сегментация трудовых ресурсов;

- параллельно на уровне общин разработаны инициативы, концепции и предТЭО пилотных проектов по уменьшению зависимости общин от угля.

Напомним, Буславец анонсировала пилотный проект трансформации шахт в двух моногородах.