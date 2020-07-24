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В Украине отменили концерты российской певицы Zivert

В Украине отменили концерты российской певицы Zivert

Юлия Зиверт

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Одессе отменили концерт российской певицы Zivert, который должен был состояться сегодня, 24 июля. Кроме того, отменили концерты в Киеве из-за "политических преград". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Запланированный ранее концерт российской певицы Юлии Зиверт, известной как Zivert, в Одессе 24 июля не состоится. Об этом свидетельствуют в частности сайты для продажи билетов. Об отмене концерта в Киеве сообщило заведение Osocor Residence, которое объяснило отмену "политическими препятствиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сама певица на днях сообщила об отмене своих концертов в Одессе и Киеве, объяснив их ограничениями из-за коронавирусной пандемии.

Напомним, с начала этого года на территорию Украины не было пропущено 1000 граждан Российской Федерации.

Как сообщалось в УНН ранее, российские певец и флейтист получили запрет въезда на 3 года за посещение оккупированных территорий Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, оккупация, концерт, аннексия Крыма
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