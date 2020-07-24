В ЦИК объяснили, как изменить избирательный адрес к выборам

КИЕВ. 24 июля. УНН. В заявлении для изменения избирательного адреса необходимо указать только адрес фактического проживания и адрес, по которому хотите проголосовать. Об этом говорится в видео Центральной избирательной комиссии, опубликованном в Facebook, передает УНН.

"Отныне вам не нужны подтверждающие документы. В заявлении необходимо лишь указать адрес жилья, по которому вы фактически проживаете и который просите определить избирательным адресом", - говорится в сообщении.

Указано, что изменить адрес можно в режиме онлайн. Для этого необходимо зайти в Кабинет избирателя на сайте www.drv.gov.ua. Найти раздел "Заявления, запросы". Нажать "Обращение об изменении избирательного адреса". Заполнить заявление и поставить электронную подпись. Далее на почту должно прийти подтверждение из Реестра.

Как сообщал УНН, по информации ЦИК, уже более тысячи украинцев изменили свой избирательный адрес. Такая возможность для того, чтобы принять участие в местных выборах, будет действовать до 10 сентября.

Напомним, Рада назначила местные выборы на 25 октября.