Шмыгаль заявил о финализации концепции создания международного формата для Крыма

КИЕВ. 24 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины финализировало концепцию создания специального международного формата для Крыма - Международной платформы "Крым - это Украина". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Так, в четверг, 23 июля, во время рабочего визита в Брюссель Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Высоким представителем Европейского Союза Хосепом Боррелем.

По словам главы правительства, МИД финализировало концепцию создания специального международного формата для Крыма - Международной платформы "Крым - это Украина".

"На первом этапе это будет консультативно-координационный формат. Однако, в будущем мы не исключаем его превращения в переговорный".

По его словам, платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации от гуманитарного до безопасного измерения.

"Милитаризация Крыма влияет на безопасность Юго-Восточной Европы, в частности региона Черного, Азовского и Средиземного морей. Кроме того, существует потребность в улучшении координации и повышении эффективности санкционной политики, как и международной политики непризнания попытки аннексии Крыма в целом", - подчеркнул Премьер-министр.

Денис Шмыгаль добавил, что среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государств-гарантов украинской безопасности, в частности США, Великобританию и Францию, Германию как ключевого участника Нормандского формата, а также региональных партнеров, что, как и Украина, заинтересованы в решении крымского вопроса и прекращении агрессивной политики России.

"Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнеров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Джапарова обсудила с представителем НАТО в Украине милитаризацию Россией Крыма.