Матиос раскритиковал привлечение Зеленского к переговорам с "луцким террористом"

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Украине будут продолжаться случаи с террористами, ведь неправильно работает система, если к переговорам привлекают Президента. Так высказался в эфире телеканала Zik бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос, передает УНН.

"Луцкий, Полтавский (террористы - ред.), не дай Бог, но я предсказываю, что это будет продолжаться. Потому что не наказан был сразу жестко, как это написано в протоколе. Мало кто ведет переговоры на уровне Президента, я не знаю такого события или такого случая. Но переговоры с террористами ведут всегда, чтобы нивелировать возможные негативные последствия. Мы наблюдали это. Но когда вводится соответствующая система, то не надо ждать, когда за все возьмется крайний в государстве - гарант конституции. Делайте свою работу. Значит, что-то не так работает ", - сказал Матиос.

Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и Президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, были при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.