Украина ожидает либерализации визовых процедур с тремя странами

КИЕВ. 24 июля. УНН. Украина открывает безвиз для граждан из Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии, согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского, а также ожидает либерализации визовых процедур для граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба МИД Украины.

"Украина делает шаг навстречу партнерам - граждане Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии, а также ряда других государств смогут путешествовать в Украину без виз, согласно Указу Президента Украины от 21 июля 2020 № 289", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой шаг призван стимулировать развитие туризма в Украине, предоставить импульс развитию двусторонних отношений, создать благоприятные условия для активизации экономического сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций.

"Украинская сторона ожидает, что этот шаг станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины", - добавили в МИД.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия.