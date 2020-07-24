Кабмин назвал обязательные запрета на период карантина

КИЕВ. 24 июля. УНН. Кабинет министров Украины опубликовал перечень запретов на время действия карантина в стране. В список вошли пять обязательных запретов, пишет УНН со ссылкой на постановление Кабмина № 641 от 22 июля 2020 г., опубликованную на сайте правительства.

Так, текст документа приводит пять обязательных запретов на территории Украины во время действия карантина:

1) нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

2) пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица;

3) самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

4) пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине;

5) пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя иностранцами и лицами без гражданства и без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования (условия пункт 4).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 62 823 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1571 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.