США могут создать с РФ канал связи для предотвращения конфликтов в космосе

КИЕВ. 25 июля. УНН. США на предстоящих переговорах с Россией по вопросам безопасности в космосе могут обсудить создание канала связи для предотвращения конфликтных ситуаций. Об этом помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения ядерного оружия Кристофер Форд заявил в пятницу, 24 июля, передает УНН.

По его словам, необязательно иметь многосторонний канал связи. Целесообразнее начать с “различных двусторонних связей”, считает Форд.

Россия своим поведением в космическом пространстве может “посылать миру сигнал о способности уничтожать спутники на орбите другими спутниками”, отметил чиновник. Он осудил подобные “провокационные, опасные и безрассудные” действия.

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Встреча станет первой с 2013 года, когда тематика будет посвящена вопросам безопасности в космосе. США рассчитывают, что диалог позволит изучить варианты “повышения стабильности” в космическом пространстве. Представитель Госдепартамента США особо отметил необходимость “развития норм ответственного поведения”.

Космическое командование США 23 июля заявило о российских испытаниях противоспутникового оружия на околоземной орбите. В свою очередь, в России заявили, что своими действиями “не создавали угрозы для других космических объектов”.

В Госдепартаменте США уже выражали озабоченность операциями России в космосе 2018 и 2020 годах, указывая, что поведение некоторых спутников на орбите не соответствует их заявленным задачам.