Минэнерго опубликовало итоги недели

КИЕВ. 25 июля. УНН. Минэнерго опубликовало дайджест событий в энергетике Украины за последнюю неделю, сообщает УНН.

На этой неделе Верховная Рада приняла в целом как закон правительственный законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии” (реестр. № 3658). Его поддержали 288 парламентариев.

“Реализация закона позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей более чем на 6 млрд грн ежегодно, или примерно на 2 млрд евро за весь срок действия зеленого тарифа, пролонгации которого не предусмотрено”, — сообщили в министерстве.

Также начата подготовка к отопительному сезону.

Распоряжением Кабинета Министров утвержден План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2020/21 года и его прохождения.

“Предприятия топливно-энергетического комплекса Украины начали подготовку к отопительному периоду в плановом порядке, со значительными запасами топлива на складах угля больше в 1,9 раза против показателя прошлого года, мазута — в 1,4 раза. Согласно принятому Правительством Плану мероприятий предусмотрено наличие природного газа в хранилищах в объеме не менее чем 17 млрд. куб. метров. На сегодня в хранилищах есть 20,2 млрд.куб.м природного газа”, — сообщили в Минэнерго.

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В то же время для Госэнергонадзора установлены критерии для определения степени риска в сферах электроэнергетики и теплоснабжения.

“Учитывая начало подготовки к осенне-зимнему периоду, деятельность Госэнергонадзора будет направлена на обеспечение надежного и устойчивого функционирования объединенной энергетической системы, надежного энергоснабжения потребителей электрической и тепловой энергии, а также безопасности поставок электрической энергии”, — рассказали в ведомстве.

Также на этой неделе Кабинет Министров определил ООО “Газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” поставщиком “последней надежды” на рынке природного газа сроком на три года как победителя конкурса.

Ценовое предложение ООО “ГК “Нафтогаз Украины” — 2711,86 грн за тыс. куб. м. с НДС с наценкой 0%. Конкурсная комиссия определила компанию по результатам конкурса 10 июля этого года.

Между тем идет подготовка пилотного проекта трансформации угольных шахт, который может пройти сразу в двух моногородах — в западном и в восточном регионах Украины.

“Реализация этого проекта призвана помочь решить вопрос социального, экономического, экологического характера, переориентировать людей на другую работу для их дальнейшей адаптации после закрытия шахты. Критерии отбора шахт для проекта разработают в рамках подготовки Концепции и Национальной программы трансформации угольных регионов”, — пояснили в Минэнерго.

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Минэнерго и Нацбанк на днях обсудили меры, которые будут способствовать выполнению условий Меморандума с инвесторами в ВИЭ. Полное выполнение Меморандума о взаимопонимании между Правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ позволит стабилизировать отрасль и без осложнений провести реструктуризацию кредитов, выданных государственными банками на строительство объектов возобновляемой энергетики, пояснили в ведомстве.

Минэнерго планирует расширить сотрудничество Украины и Швейцарии в сфере энергетики, в частности, в вопросах повышения энергоэффективности, безопасности энергоснабжения, гибкости электроэнергетической системы и увеличение доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе, применение новейших технологий в атомной энергетике и уменьшения выбросов углерода.

Также Украина продолжает участие в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды.

Сотрудничество с Фондом позволит получить доступ к финансовой поддержке для реализации проектов по повышению энергоэффективности. Участие Украины в предыдущей фазе Фонда позволило привлечь финансирование для реализации 22 проектов общей стоимостью более 516 млн. евро.