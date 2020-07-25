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Шмыгаль очертил желаемую повестку дня будущего саммита Восточного партнерства

Шмыгаль очертил желаемую повестку дня будущего саммита Восточного партнерства

КИЕВ. 25 июля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель встретился с Высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. Во время встречи украинский премьер, в частности, назвал ключевые вопросы, которые должны быть включены в повестку дня саммита Восточного партнерства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Департамента коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Во время встречи глава правительства выразил надежду, что в ближайшее время удастся начать работу над Общей декларацией Шестого Саммита Восточного партнерства.

"Украина ожидает результативность и готова приложить максимум усилий для успешного саммита. Декларация должна подтвердить европейские стремления и европейский выбор партнеров, а также поддержку их территориальной целостности в рамках международно признанных границ", - отметил Денис Шмыгаль.

По мнению премьер-министра, новая повестка дня саммита Восточного партнерства на период после 2020 года должна содержать следующие ключевые задачи:
- начало дополнительного формата диалога "ЕС + 3 ассоциированных партнеров";
- усиление сотрудничества в сфере безопасности;
- постепенная интеграция партнеров во внутренний рынок ЕС;
- распространение на партнеров преимуществ Единого цифрового рынка и снижение тарифов на роуминг с ЕС;
- доступ к Общей зоны платежей в евро (SEPA)
- заключение соглашений об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA).

Денис Шмыгаль подчеркнул, что стороны должны приложить максимум усилий для реализации тех задач из "20 достижений до 2020 года", которые до сих пор остаются невыполненными: "Я говорю подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее".

"Мы рассчитываем на поддержку Европейской Комиссии в этом вопросе. Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок", - добавил глава правительства.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Шестой Саммит Восточного партнерства было отложено. Ожидается, что полноценный саммит будет проведен 2021 года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Денис Шмыгаль
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