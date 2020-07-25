Дипломаты КНР оставили консульство Китая в американском Хьюстоне

КИЕВ. 25 июля. УНН. В американском Хьюстоне китайские дипломаты покинули консульство Китая, здание дипмиссии перешло под контроль властей США. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.

Отмечается, что отъезд китайских дипломатов сопровождала акция протеста у здания консульства, около сотни человек протестовали против Коммунистической партии Китая.

Власти США дали Китаю 72 часа для закрытия работы китайского консульства в Хьюстоне, выдвинув обвинения против консульства в шпионской деятельности. Меньше чем через час после завершения этого срока люди в форме Службы дипломатической безопасности Госдепа США зашли в здание консульства.

Китай осудил решение США закрыть консульство, а также потребовал от США закрыть работу американского консульства в китайском Чэнду. В субботу сотрудники американского консульства в Китае готовились покинуть здание, эмблемы диппредставительства были сняты.

Как сообщал УНН, США хотят создать международную коалицию для противодействия Китаю.