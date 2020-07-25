Президент настаивает, чтобы Украина искала пути приобретения вакцины от COVID-19 одной из первых

КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств касательно эпидемиологической ситуации в стране и мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Президент поинтересовался продвижением своей задачи по пребыванию Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию Президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о последних данные по распространению инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения - 1106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных - Ровенская область, город Киев и Львовская область. Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 000 населения.

По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовскую область и Буковину из-за заполнения койкомест в опорных больницах, чтобы обеспечить их достаточное количество. На Закарпатье заполнения составляет 64%, в трех других регионах - более 40%.

Денис Шмыгаль также обратил внимание на то, что Черновицкая область значительно улучшила показатели по заболеваемости и уверенно отошла от лидерства по распространению COVID-19 благодаря жестким мерам, которых придерживался регион несколько месяцев.