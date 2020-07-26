Предвыборный съезд партии "Слуга народа" состоится в конце августа - Кравчук

КИЕВ. 26 июля. УНН. Партия “Слуга народа” собирает представителей избирательных штабов из всех областей Украины, ориентировочно 21 августа состоится всеукраинский съезд политсилы, пишет УНН со ссылкой на Facebook замглавы фракции “Слуга народа” Евгении Кравчук.

“Кандидатов на местных выборах впереди также ждет немало внимания со стороны журналистов. Сегодня на встрече с региональными штабами поделилась полезными лайфхаками в общении с медиа. Надеюсь, что было интересно и полезно. Эта встреча стала первой из трех, на которых мы собираем представителей избирательных штабов из всех областей Украини. Впереди, кроме общих, нас еще ждет немало секторальных учений по различным направлениям предвыборной деятельности”, — указала она в сообщении.

Кравчук также добавила, что: “Наша дружная профессиональная команда становится все больше. И уже ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии „Слуга народа“ в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров. Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу”.