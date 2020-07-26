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Папа Франциск поддержал прекращение огня на Донбассе и молится за его осуществление

Папа Франциск поддержал прекращение огня на Донбассе и молится за его осуществление

Папа Франциск

КИЕВ. 26 июля. УНН. Папа Франциск в воскресенье после молитвы "Ангел Господень" отметил, что узнал об очередном решение о прекращении огня на Донбассе и пожелал, "чтобы это наконец привело к установлению подлинного мира", передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

"Я узнал, что недавно членами трехсторонней контактной группы в Минске было принято очередное решение о прекращении огня на Донбассе. Благодаря за это знак доброй воли, направленный на возвращение желаемого мира в этот многострадальный регион, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец внедренным в жизнь, также и через эффективный процесс разоружения и разминирования. Только так можно восстановить доверие и заложить предпосылки для примирения, очень нужного и очень ожидаемого населением", - отметил Папа Франциск.

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Напомним, подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Папа Римский
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