Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,66 0,0636  EUR: 31,67 0,0811 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко
О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
10890

Путин планирует усилить флот РФ уникальным гиперзвуковым оружием

Путин планирует усилить флот РФ уникальным гиперзвуковым оружием

Владимир Путин

КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в состав Военно-морского флота России в 2020 году будет принято 40 новых кораблей, а акцент будет сделан на оснащении уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"В этом году в его (ВМФ) состав будет принято сорок кораблей и судов различных классов ... Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет эффективных средств обороны", - сообщил Путин.

По его словам, несколько дней назад на трех ведущих верфях России было заложено еще шесть новых кораблей дальней морской зоны.

Также Путин напомнил, что в составе ВМФ РФ - корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсера и многоцелевые подводные лодки, а также новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники. По его словам, уровень оснащенности российского ВМФ постоянно растет.

Напомним, Путин заявил, что "только в России есть гиперзвуковая оружие".

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, оружие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.