Путин планирует усилить флот РФ уникальным гиперзвуковым оружием

КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в состав Военно-морского флота России в 2020 году будет принято 40 новых кораблей, а акцент будет сделан на оснащении уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"В этом году в его (ВМФ) состав будет принято сорок кораблей и судов различных классов ... Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет эффективных средств обороны", - сообщил Путин.

По его словам, несколько дней назад на трех ведущих верфях России было заложено еще шесть новых кораблей дальней морской зоны.

Также Путин напомнил, что в составе ВМФ РФ - корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсера и многоцелевые подводные лодки, а также новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники. По его словам, уровень оснащенности российского ВМФ постоянно растет.

Напомним, Путин заявил, что "только в России есть гиперзвуковая оружие".