Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о режиме прекращения огня на Донбассе и Законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, передает УНН.

Как отметили в Офисе, во время разговора было обсуждено выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже.

"Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении.

Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына, отметили в Офисе.

"Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины, добавили в Офисе.

Кроме того, по данным пресс-службы, было акцентировано внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже, в контексте важность проведения следующего саммита "Нормандской четверки" в Берлине.

Напомним, подразделения Объединенных сил начали подготовку к полному прекращению огня.

Также в штабе ООС привели детали обстановки на линии соприкосновения накануне всеобъемлющего прекращения огня.