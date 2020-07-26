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Разговор с Путиным: Зеленский призвал освободить Руслана Сулейманова из-за гибели сына

Разговор с Путиным: Зеленский призвал освободить Руслана Сулейманова из-за гибели сына

Владимир Зеленский и Владимир Путин

КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

В Офисе отметили, что президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытие новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам.

"Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Офиса, Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

Напомним, в оккупированном Крыму нашли мертвым 3-летнего сына политзаключенного.

Как сообщалось, 24 июля, в поселке Строгановка Симферопольского района в оккупированном Крыму исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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