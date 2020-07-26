Путин заявил Зеленскому, что постановление ВР о местных выборах противоречит минским соглашениям - Кремль

КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент России Владимир Путин в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениями и ставит под угрозу перспективы урегулирования. Об этом говорится в сообщении прессслужбы Кремля, передает УНН.

В Кремле отметили, что разговор лидеров состоялась по инициативе украинской стороны.

"Владимир Путин охарактеризовал принятый 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениями и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, высказана серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что "президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей".

Кроме того, в пресс-службе добавили, что Зеленский и Путин констатировали "необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договорённостей участниками конфликта".

"С российской стороны подчеркнута приоритетность реализации принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Зеленский провел телефонный разговор с Путиным.