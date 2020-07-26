Разговор с Зеленским: Путин обеспокоен заявлениями украинских чиновников о необходимости пересмотра минских соглашений

КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент России Владимир Путин во время беседы с Президентом Украины Владимиром Зеленским “высказал серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений „Комплекса мер“ и необходимости его пересмотра”, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Кремля.

“... выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений „Комплекса мер“ и необходимости его пересмотра”, — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что “президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей”.

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Как сообщал УНН, Президент России Владимир Путин в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как такое, что противоречит Минским соглашениями и ставит под угрозу перспективы урегулирования.

Напомним, Резников в статье для американского исследовательского центра по вопросам международной политики Atlantic Council утверждает, что Минские соглашения, подписанные более пяти лет назад, больше не отражают реалий на востоке Украины и требуют модификации.