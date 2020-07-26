Волкер считает, что переизбрание Лукашенко уже почти гарантировано
Александр Лукашенко
КИЕВ. 26 июля. УНН. Переизбрание Александра Лукашенко президентом Беларуси уже почти гарантировано. Такое мнение высказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер в интервью Крим.Реалии, передает УНН.
"Думаю, переизбрание Лукашенко уже почти гарантировано. Ведь он посадил за решетку всех, кто был против. Не думаю, что Россия планирует вмешиваться в дела Беларуси. Если бы Кремль считал, что российское вмешательство все же необходимо, они сделали так, чтобы об этом вмешательстве попросила сама Беларусь. Тогда это выглядело как такой дружеский жест", - рассказал Волкер.
Волкер не думает, что в Беларуси мы увидим какие-то активные противостояние или агрессию.
"Зрители должны понимать, что Москва едва ли не полностью контролирует белорусские спецслужбы. Поэтому если бы россияне захотели вмешаться, они не имели никаких проблем", - сказал он.
Напомним, в Беларуси одном из незарегистрированных претендентов на участие в президентских выборах Виктору Бабарыку, который находится под арестом, изменили одно из выдвинутых ему обвинений.