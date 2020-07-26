Посольство США отреагировало на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе

КИЕВ. 26 июля. УНН. Посольство США в Украине прокомментировало всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, которое должно вступить в силу в полночь, пишет УНН со ссылкой на сообщение дипломатической миссии Вашингтона в Украине.

“США прочно поддерживают решительные усилия Украины касательно полного внедрения прекращении огня. Мы надеемся, что реальное положение дел на местах полностью будет отражать прекращении огня, предусмотренное Минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращении огня, согласованные трехстороннего контактной группой, вступают в действие 27 июля”, — указано в сообщении.

“Соблюдение режима прекращения огня даст передышку гражданским общинам, которые пострадали от насилия, что продолжается уже более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины”, — добавили в посольстве.

Добавим, что ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе и выразила надежду на его реализацию на практике.