Боевики провели подготовку провокаций против украинских военных - штаб ООС

КИЕВ. 27 июля. УНН. Вооруженные формирования боевиков заминировали украинские позиции минами с часовым механизмом, чтобы во время действия режима прекращения огня они взорвались и создали впечатление, что украинская сторона осуществила обстрел и нарушила договоренности о “тишине”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“Кроме того, накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня враг сделал очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и совершил минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 относится дистанционно и имеет период самоликвидации от 4 до 100 часов ”, - сообщили в ООС.

В пресс-центре также добавили, что: “Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”.

Добавим, что в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.