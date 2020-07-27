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ООС: приказ командующего соответствует настоящим мерам по прекращению огня на Донбассе

ООС: приказ командующего соответствует настоящим мерам по прекращению огня на Донбассе

КИЕВ. 27 июля. УНН. В воскресенье, 26 июля был издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, сегодня он отвечает настоящим мерам, вступившим в силу с 00:00 часов 27 июля пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.

"Согласно решению Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00:00 часов 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Как сообщалось в УНН, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, прекращение огня, ООС
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