Кулеба сегодня осуществит визит в Польшу

КИЕВ. 27 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня должен начать визит в Республику Польша с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба МИДа Украины, передает УНН.

"Так, 27-28 июля 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в Республику Польша. Основной целью визита является координация действий с польской стороной по развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита должны состояться переговоры министра с главой МИДа Польши Яцеком Чапутовичем.

Кроме того, по данным министерства, Кулеба вместе с польским коллегой примет участие в церемонии официального открытия нового корпуса посольства Украины в Республике, где размещены консульский отдел диппредставительства. Министр также встретится с представителями украинской общины в Польше.

28 июня во Люблине состоится встреча глав внешнеполитических ведомств Украины, Польши и Литвы и совместное посещение ЛитПолУкрбрига им. великого гетмана Константина Острожского. В завершение визита предполагается принятие совместной декларации министров.

Как сообщалось в УНН, на прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил с рабочим визитом Брюссель.