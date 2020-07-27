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Степанов призвал существенно увеличить штрафы за непропуск карет "скорой" на дорогах

Степанов призвал существенно увеличить штрафы за непропуск карет "скорой" на дорогах

Максим Степанов

КИЕВ. 27 июля. УНН. Работники экстренной медицинской помощи в Украине сталкиваются со многими трудностями, в частности, с тем, чтобы добраться до пациента, а также с угрозами, которые могут ожидать на медика по прибытию. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Есть проблематика по пропуску кареты скорой помощи... Я убедился в этом воочию, когда мы ездили по вызовам. Не всегда наши водители, которые находятся на дорогах, сразу пропускали скорую помощь. Мне кажется, что надо существенно увеличивать штрафы и наказание за непропуск машины экстренной медицинской помощи", - сказал министр.

Он также отметил, что сейчас медики скорой не имеют справедливой заработной платы, кроме того, условия, в которых они работают, инфраструктура, иногда "не просто требует ремонта, а надо ли вообще ее менять и перевозить их в другое помещение, потому что это просто недопустимо".

"Кроме заработной платы, еще есть большие проблемы по защите наших медицинских работников. Очень часто они выезжают на вызов и не знают, что их там ожидает, потому что, разные люди, есть и нападения на работников медицинской помощи, и, я думаю, в ближайшее время мы найдем решение с министерством внутренних дел, каким образом их защищать", - подчеркнул Степанов.

Напомним, ранее Степанов создал медицинский совет при Министерстве здравоохранения, в который входят ведущие специалисты в области медицины, чтобы предоставлять предложения по реформированию системы здравоохранения.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, скорая помощь, штраф, Максим Степанов
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