Степанов призвал существенно увеличить штрафы за непропуск карет "скорой" на дорогах

КИЕВ. 27 июля. УНН. Работники экстренной медицинской помощи в Украине сталкиваются со многими трудностями, в частности, с тем, чтобы добраться до пациента, а также с угрозами, которые могут ожидать на медика по прибытию. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Есть проблематика по пропуску кареты скорой помощи... Я убедился в этом воочию, когда мы ездили по вызовам. Не всегда наши водители, которые находятся на дорогах, сразу пропускали скорую помощь. Мне кажется, что надо существенно увеличивать штрафы и наказание за непропуск машины экстренной медицинской помощи", - сказал министр.

Он также отметил, что сейчас медики скорой не имеют справедливой заработной платы, кроме того, условия, в которых они работают, инфраструктура, иногда "не просто требует ремонта, а надо ли вообще ее менять и перевозить их в другое помещение, потому что это просто недопустимо".

"Кроме заработной платы, еще есть большие проблемы по защите наших медицинских работников. Очень часто они выезжают на вызов и не знают, что их там ожидает, потому что, разные люди, есть и нападения на работников медицинской помощи, и, я думаю, в ближайшее время мы найдем решение с министерством внутренних дел, каким образом их защищать", - подчеркнул Степанов.

Напомним, ранее Степанов создал медицинский совет при Министерстве здравоохранения, в который входят ведущие специалисты в области медицины, чтобы предоставлять предложения по реформированию системы здравоохранения.