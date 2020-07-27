Степанов рассказал об исследовании мутаций коронавируса

КИЕВ. 27 июля. УНН. В мире сейчас проходят исследования по мутации вируса SARS-CoV-2. В то же время, нет подтверждения, что меняется вирулентность. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За мутациями вируса следят ведущие ученые мира. Есть соответствующие данные по его (вируса - ред.) мутациям, с одной стороны, с другой - нет подтверждения, что меняется вирулентность (степень болезнетворности - ред.), то есть, что он становится более уязвимым... В то же время, на что влияют эти мутации? Они влияют в том числе на непосредственно изготовление вакцины и потом эффективности этой вакцины. Но в мире научные исследования по мутаций действительно есть", - сказал Степанов.

Он не уточнил, проводятся ли такие исследования в Украине.

Как сообщалось в УНН, американские молекулярные биологи выяснили, что самая распространенная мутация в геноме SARS-CoV-2, характерна более чем для половины изученных штаммов вируса, улучшает его способность проникать в клетки от 2,5 до 8 раз.