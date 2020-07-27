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Командующий ООС пообещал мгновенный ответ на случаи нарушения "режима тишины" боевиками

Командующий ООС пообещал мгновенный ответ на случаи нарушения "режима тишины" боевиками

Владимир Кравченко

КИЕВ. 27 июля. УНН. В случае нарушения боевиками режима тишины и создание угрозы жизни украинских военнослужащих, ответ Вооруженных Сил будет мгновенным и решительным. Об этом сказал на брифинге для полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает УНН.

"Вооруженные силы Украины, которые седьмой год подряд самоотверженно защищают государство от российской агрессии, готовы в дальнейшем давать достойный отпор оккупационным войскам. Наряду с этим, во исполнение решения высшего политического руководства государства, объединенные силы должны обеспечить соблюдение режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня при зеркальных действиях со стороны противника", - сказал Кравченко.

По его словам, выполнение компонента безопасности, по оценкам участников "минского процесса", открывает путь к политическому урегулированию.

"Очевидно, решение международного вооруженного конфликта невозможно чисто военными средствами - нужно сочетание военных и политико-дипломатических инструментов", - отметил командующий.

Он подчеркнул, что, обеспечивая выполнение политических договоренностей, Вооруженные Силы Украины дают возможность политикам достичь сдвигов в мирном процессе.

"Опережая вопрос касательно возможности открытия ответного огня, подчеркиваю - никто не может запретить военнослужащим защищать себя и собратьев в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом. Как командующий Объединенных сил, главной задачей которого является сохранение жизни личного состава и мирных жителей в зоне операции ОС уверяю, что в случае нарушения противником "режима тишины" и создание угрозы жизни наших военнослужащих, ответ ВС будет мгновенной и решительной", - подчеркнул Кравченко.

Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, режим тишины, ООС
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