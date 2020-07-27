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Несмотря на "режим тишины", боевики совершили два обстрела - командующий ООС

Несмотря на "режим тишины", боевики совершили два обстрела - командующий ООС

Владимир Кравченко

КИЕВ. 27 июля. УНН. Российско-оккупационные войска на Донбассе, несмотря на договоренность о прекращении огня, от начала суток совершили два обстрела. Об этом сказал на брифинге касательно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает УНН.

"Ситуация на линии разграничения стабильно контролируется. К сожалению, со стороны противника в 00:20-00:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны ОС нет", - заявил командующий.

По его словам, тот обстрел угрозу жизни и здоровью личному составу не представлял.

И где-то около 09:00 в полосе ответственности 79-й бригады с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил 3 выстрела", - сказал Кравченко.

Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
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