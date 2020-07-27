В ООС сообщили, как будут наказывать военных за нарушение перемирия

КИЕВ. 27 июля. УНН. В случае умышленного нарушения перемирия к военнослужащим будет применено дисциплинарное взыскание. Об этом сказал на брифинге по поводу полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения командир батальона, подполковник Александр Яковенко, передает УНН.

"О дисциплинарных взысканиях - конечно, если будет умышленное нарушение, намеренная стрельба в сторону противника, то, конечно, будет проведено расследование и будут возложены дисциплинарные взыскания. Если нет - вы же понимаете, на переднем крае и посадки, трава высокая, где-то ночью зверь какой-то, и выстрел был осуществлен. Тогда будем разбираться и ответственности никакой не будет", - сказал Яковенко.

Он подчеркнул, что это все индивидуально и зависит от сложившейся ситуации.

"Мы готовы выполнить задачу все - от рядового до генерала, которая поставлена политическим руководством", - добавил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Однако уже сегодня командующий ОС сообщил, что боевики дважды нарушили "режим тишины".