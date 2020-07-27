Вспышка коронавируса в КПИ: подтверждено 152 случая заражения - ОП

КИЕВ. 27 июля. УНН. В Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" выявлено 152 случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно во время традиционного совещания Президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по предотвращению распространения коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Главе государства сообщили, что в стране зафиксированы отдельные вспышки (коронавируса - ред.). В частности, в НТУУ "КПИ" выявлено 152 случая заражения. Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре на его территории, а также в общежитии университета проводят дезинфекцию. Основные христианские конфессии через эпидемическую ситуацию отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Министерстве внутренних дел сообщили, что из-за нарушения карантинных норм закрыли 37 ночных клуба.

"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителях. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию", - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что показатель заболеваемости среди населения вырос и составляет 66,7 на 100 тысяч человек.

Напомним, в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусной болезнью.