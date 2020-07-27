В оккупированном Крыму проходят похороны 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова

КИЕВ. 27 июля. УНН. В оккупированном Крыму проходят похороны 3-летнего Мусы Сулейманова, который является сыном политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность", передает УНН.

Так, по информации "Крымской солидарности", похороны проходят в селе Строгановка под Симферополем.

Также сообщается, что отец ребенка, Руслан Сулейманов на похоронах отсутствует. 28 марта решением Киевского районного суда в Симферополе он был обвинен в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Кроме того, Муса Сулейманов, по решению семьи, будет похоронен на кладбище в поселке Строгановка, где живет семья Сулеймана.

Напомним, в оккупированном Крыму нашли мертвым 3-летнего сына политзаключенного.

Как сообщалось, 24 июля, в поселке Строгановка Симферопольского района в оккупированном Крыму исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов.

Напомним, Меджлис крымскотатарского народа готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных обстоятельств смерти 3-летнего Мусы Сулейманова, который является сыном политзаключенного Руслана Сулейманова.