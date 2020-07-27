Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,66 0,0636  EUR: 31,67 0,0811 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В МВД сообщили о причине существенного недостатка кадров в полиции
В МВД сообщили о причине существенного недостатка кадров в полиции
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
6375

"Эта неделя будет определяющей": Канада отреагировала на "прекращение огня" на Донбассе

"Эта неделя будет определяющей": Канада отреагировала на "прекращение огня" на Донбассе

КИЕВ. 27 июля. УНН. Эта неделя будет определяющей для предоставления надежды на мирное урегулирование на Донбассе. Теперь все зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, заявили в Twitter в посольстве Канады в Украине, комментируя достижения согласия по установлению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, передает УНН.

"Эта неделя будет определяющей для предоставления надежды на мирное урегулирование на Донбассе, прекращение человеческих потерь и уничтожение домов и инфраструктуры. Мы приветствуем украинскую власть и народ Украины за их усилия и преданность в остановке конфликта", - сообщили дипломаты.

Они выразили надежду, что на этот раз прекращении огня будет полным и длительным, как "главная точка отсчета, без которой нельзя достичь прочного мира".

"Это полностью зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, соблюсти свои обещания и выполнить международные обязательства России", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил началось полное и всеобъемлющее прекращения огня.

Как сообщалось в УНН, ранее Анкара выразила удовлетворение в связи с согласованием новых мер по прекращению огня на Донбассе.

Однако сегодня в ООС сообщили, что несмотря на "режим тишины", боевики совершили два обстрела.

Источник: УНН
Теги: Канада, Донбасс, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.