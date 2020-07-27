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Социологи рассказали, кто возглавляет президентский рейтинг в Украине

Социологи рассказали, кто возглавляет президентский рейтинг в Украине

Владимир Зеленский

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 30,2% человек. Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Президентский рейтинг ... возглавляет Владимир Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Юрия Бойко проголосовали бы 14,4%, Петра Порошенко - 13,7%, Юлию Тимошенко - 9,1%", - говорится в опросе.

Также еще 5,8% проголосовали бы за Игоря Смешко, 3,9% - за Олега Ляшко, 3,1% - за Владимира Гройсмана, 3,0% - Анатолия Гриценко.

"Рейтинг других кандидатов не более 3%, еще около 13% не определились. Деятельностью Президента Володимера Зеленского довольны 36%, а 56% - не удовлетворены ", - сообщается в опросе.

Справка: опрос социологической группой "Рейтинг" проводился 15-20 июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий Президент Владимир Зеленский, которому доверяют 41% и не доверяют 53% опрошенных граждан.

Источник: УНН
Теги: опрос, Украина, рейтинги, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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