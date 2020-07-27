Большинство украинцев недовольны деятельностью Рады и Кабмина - опрос

КИЕВ. 27 июля. УНН. Деятельностью Верховной Рады и Кабинета министров Украины недовольны почти 80% респондентов. Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Работой Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 24%, и 55% - не удовлетворены. Работу Премьер-министра Дениса Шмыгаля одобряют лишь 12%, четверть не могут оценить его деятельность, и 62% - не одобряют. Деятельность актов Президента и правительства одобряют еще меньше: около 10% - довольны их деятельностью, а почти по 80% - не удовлетворены", - говорится в результатах опроса.

СПРАВКА УНН: опрос социологической группой "Рейтинг" проводился 15-20 июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, большинство украинцев считают, что экономическое положение в стране за последние полгода ухудшилось.