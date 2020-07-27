В случае досрочных выборов в ВР прошли бы 4 партии - опрос

КИЕВ. 27 июля. УНН. Если выборы в ВР состоялись бы в июле, в таком случае "проходными" были бы 4 партии - в парламентском рейтинге лидером остается партия "Слуга народа", которую готовую поддержать почти 28% среди готовых голосовать и определившихся с выбором. Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать почти 28% среди готовых голосовать и кто определился с выбором, за "Оппозиционная платформу" готовы проголосовать около 16%, "Европейскую солидарность" - 14%, "Батькивщину" - у 10%. Около 4% поддержали бы "Радикальную партию" и партию "Сила и честь", около 3% готовы поддержать партию Шария, Свободу, Украинскую стратегию Гройсмана", - говорится в опросе.

Также половина опрошенных склоняются к тому, чтобы поддержать на местных выборах в октябре именно местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области, зато - почти 30% намерены голосовать за известную национальную политическую силу.

Справка УНН: опрос социологической группой "Рейтинг" проводился 15-20 июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, большинство украинцев считают, что экономическое положение в стране за последние полгода ухудшилось.