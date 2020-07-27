НАБУ открыло дело относительно нардепа ОПЗЖ Мамояна

КИЕВ. 27 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование в отношении народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Суто Мамояна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета общественного контроля при НАБУ.

"17 июля НАБУ начало досудебное расследование на основании уголовного производства в отношении народного депутата Украины Суто Мамояна. Производство было зарегистрировано на основании обращения членов Совета общественного контроля НАБУ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что депутат подозревается в декларировании заведомо ложных сведений в декларации за 2019 год. Так, возможно занижение суммы более чем восемь с половиной млрд грн, данных о стоимости приобретенных автомобилей Toyota Land Cruiser 200, а также приобретение двух квартир в жилом комплексе "Заречный" площадью 124 и 125 кв.м.

"Предварительная правовая квалификация правонарушения: декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины)", - отмечается в сообщении.

Напомним, следствие по еще одному делу Труханова завершено.