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В Раде разблокировали подписание закона о снижении "зеленых" тарифов

В Раде разблокировали подписание закона о снижении "зеленых" тарифов

Анна Скороход

КИЕВ. 27 июля. УНН. Народный депутат Анна Скороход отозвала свой проект постановления, который блокировал подписание закона о снижении "зеленых" тарифов, сообщает УНН.

Соответствующее обращение она адресовала главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, о чем сообщил один из Telegram-каналов.

После рассмотрения обращения закон о снижении тарифов должен поступить на подпись Президенту и вступить в силу.

По подсчетам Минэнерго, если закон успеют ввести в действие до августа - это уже сэкономит украинцам 650 млн грн.

Напомним, законопроект о снижении "зеленых" тарифов был подготовлен Минэнерго, согласован Кабмином и принят Верховной Радой. Он включает в себя меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии. Экономия украинцев от снижения тарифов должна составлять 6 млрд грн ежегодно и 2 млрд евро в целом.

Источник: УНН
Теги: энергетика, тарифы, законопроект, ВРУ, электроэнергия
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