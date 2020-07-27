Спецназовцы Нацгвардии получили новые штурмовые винтовки UAR-15

КИЕВ. 27 июля. УНН. В рамках перевооружения некоторых подразделений Нацгвардии в соответствии со стандартами НАТО, отдельный отряд специального назначения Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ получил новые штурмовые винтовки UAR-15, передает УНН со ссылкой на сообщение Telegram-канале МВД Украины.





"В НГУ начали перевооружение некоторых подразделений в соответствии со стандартами НАТО. Это позволяет более органично осуществить переход на качественно новый уровень выполнения боевых задач и логистического обеспечения военных формирований, сдерживающих внешнюю вооруженную агрессию. Сейчас отдельный отряд специального назначения Восточное оперативно-территориальное объединение национальной гвардии Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм", - сообщили в Министерстве.

Кроме того, в МВД обнародовали также видео, в котором военные рассказывают и показывают преимущества нового вооружения.

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