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Минэнерго размышляет над строительством в Украине водородного завода

Минэнерго размышляет над строительством в Украине водородного завода

Ольга Буславец

КИЕВ. 27 июля. УНН. И.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что раздумывает над строительством в Украине производства водорода, передает УНН.

"Я, например, сегодня думаю, что мы будем рассматривать вопрос строительства завода по производству водорода, который на сегодня является трендом и может быть очень хорошим проектом, чтобы экспортировать в Европу. Этот вопрос сегодня также прорабатывается в министерстве", - сказала Буславец на сегодняшнем брифинге, посвященном 100 дням еее работы на министерском посту.

Буславец считает, что Украина должна двигаться со всем прогрессивным миром в рамках современных технологий и их использования, и просчитывать свои возможности на несколько шагов вперед.

Ранее в Минэнерго отмечали, что в рамках глобального тренда декарбонизации водород все чаще рассматривается как неотъемлемая часть энергетики будущего. Развитие водородных технологий может быть одним из перспективных вопросов будущего энергетического партнерства Украины и Германии.

Источник: УНН
Теги: Украина, завод, Минэнергоугля
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