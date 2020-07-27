Россия заявила, что не планирует возвращаться к G7: реакция Украины

КИЕВ. 27 июля. УНН. Присутствие России не только в "большой семерке", но и в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН, не соответствует современным реалиям. Об этом в Twitter написал Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, комментируя заявление представителя Кремля о нежелании возвращаться в "Группу семи", передает УНН.

"Речь должна идти не только о G7, но и о G5 неизбранных членов СБ ООН, где присутствие России не соответствует ни современным реалиям, ни отношению режима Москвы в особой роли неизбранного члена, как она прописывалась под Советский Союз в Ялте и Сан Франциско", - написал дипломат.

Отметим, ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия не стремится возвращаться к G7, так как полностью удовлетворена эффективностью формата "большой двадцатки".

"Россия не стремится присоединиться к "семерке", - отметил он.

Как сообщал УНН, накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры "большой семерки".