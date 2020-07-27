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Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске Луганской области. Соответствующий указ №293/2020 размещен на сайте главы государства, передает УНН.

"Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю: Создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области", - говорится в указе.

Также Зеленский соответствующим указом поручил Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого Указа.

Напомним, Арахамия уточнил, когда будут разрабатываться законопроекты о реинтеграции Донбасса.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Владимир Зеленский
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