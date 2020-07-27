Украина открыла новое здание посольства в Польше - МИД

КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня в Варшаве состоялось официальное открытие нового помещения Посольства Украины в Республике Польша при участии министров иностранных дел Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Яцека Чапутовича, пишет УНН со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Украины.

Новое здание расположено в одном из самых престижных районов Варшавы, Мокотуве.

“Это помещение поражает. Оно с самого входа показывает Украину именно такой, какой мы хотим, чтобы ее видели за рубежом. Современной, комфортной, элегантной, удобной и полной смыслов. Это здание символизирует ту Украину, которую мы строим”, — заявил на открытии Дмитрий Кулеба.

Он отметил тот факт, что в новом помещении первым начнет работу именно консульский отдел посольства. По его словам, защита прав и интересов граждан Украины, проживающих, находящихся или учащихся сейчас в Польше находится среди важнейших приоритетов министерств.

“Хотим и работаем также над тем, чтобы новое здание стало своеобразным культурно-информационным центром и дополнительной площадкой для проведения мероприятий, встреч представителей украинской общины и бизнеса”, — добавил глава МИД.

Пользуясь случаем, министр выразил благодарность всем, благодаря кому этот проект удалось реализовать. Это бывший посол Украины в Республике Польша Маркиян Мальский, директор финансово-административного департамента МИД Украины Владимир Лукьянов, бывший госсекретарь МИД Андрей Заяц, министерство иностранных дел Польши, администрация района Мокотув, где находится новое здание, правительство Украины, народные депутаты Украины, внесшие свой вклад в этот проект, коллектив посольства Украины в Польше и польские подрядчики.

Министр выразил особую благодарность Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Польша Андрею Дещице за то, что он довел этот важный проект к завершению.

Справка: недвижимость на ул. Мальчевского 17 в Варшаве, в которой сейчас расположился новое помещение посольства, Украина приобрела еще в 2011 году. В январе 2012 года начались ремонтные работы, но уже в апреле 2013 года их пришлось приостановить из-за нехватки финансирования. В сентябре 2019 года строительство возобновилось. А уже в мае этого года польская сторона предоставила официальное разрешение на ввод здания в эксплуатацию.