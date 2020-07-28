Украина имеет право в случае нарушения режима тишины на ответный огонь - Резников

КИЕВ. 28 июля. УНН. Украина оставляет за собой право на ответный огонь в случаях нарушения боевиками ОРДЛО перемирие на Донбассе, сообщает УНН из ссылкой на слова вицепремьер-министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, сказанные в эфире одного из телеканалов.

“На сегодняшний день существует в частности международное право, конвенции... четко дающие право украинской стороне в случае нарушения режима тишины на ответный огонь”, — сообщил Резников.

“Некоторые мои коллеги ссылаются на статью 51 устава ООН, которая говорит о праве на самооборону. Я бы хотел добавить также, что существует Гаагская конвенция 1907 года о законах и обычаях ведения войны, которая достаточно четко говорит, что в случае, если одна сторона нарушила перемирие, другая сторона имеет право на возобновление военных действий. Поэтому наши военные это знают”, — подчеркнул вицепремьер.

Отметим, что в 00:01 27 июля в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.