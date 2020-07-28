Выборы в Беларуси: основная соперница Лукашенко поделилась со СМИ мыслями о принадлежности Крыма

КИЕВ. 28 июля. УНН. 9 августа пройдут выборы белорусского президента. Кампанию называют самой грязной в истории страны: двух потенциальных кандидатов — Виктора Бабарико и Сергея Тихановского — арестовали; еще один, Валерий Цепкало, вынужденно уехал в Россию. Оппозиционеры объединились вокруг Светланы Тихановской, которая решила участвовать в выборах вместо мужа, накануне она поделилась мнением о принадлежности оккупированной Москвой украинской АР Крым, передает УНН со ссылкой на беларусское Euroradio.

Кандидатка в президенты Светлана Тихановская в эфире Еврорадио ответила на вопрос “Чей Крым?”.

Тихановская заявила, что она как женщина против войны и переживает, что Украина была вовлечена в войну. В конце концов она ответила следующим образом: “Юридически Крым украинский, а фактически — российский”.

Интервью Светланы Тихановской беларусскому Euroradio:

Добавим, что ранее Светлана Тихановская согласилась ответить только на некоторые вопросы издания Meduza — и только в письменном виде. Среди них было и упоминание о ситуации вокруг оккупации Российской Федерацией украинской АР Крым весной 2014 года. На вопрос журналистки издания Светланы Рейтер “Как вы для себя решили вопрос Крыма и Донбасса?” — она ответила:

“Я понимаю, что вопрос про Крым раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи — смены власти и проведения честных выборов. Вот на них уже смогут выдвинуться политики, у которых будут четко определенные взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах беларусы смогут выбрать себе нового руководителя страны. Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны гибнуть на войне. Я категорически против войны”.

Отметим, что действующий глава Беларуси Александр Лукашенко за последние несколько лет отличился одиозными заявлениями касательно Крыма: к примеру заявив, что “вопрос Крыма закрыт” или о том, что территория полуострова была передана Украине в 1954 году “ошибочно”.