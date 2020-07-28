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Новая политика ЕС в отношении России возможна только после прекращения ее агрессии против Украины - Кулеба

Новая политика ЕС в отношении России возможна только после прекращения ее агрессии против Украины - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 28 июля. УНН. Оснований для введения новой политики ЕС в отношении России пока нет. Об этом во время двухдневного рабочего визита в Польшу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИДа, сообщает УНН.

Отмечается, что стороны обсудили позицию ЕС в поддержку Украины и сохранение санкций против России за ее агрессию против нашей страны.

"Нет никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России, пока Россия не изменила своей агрессивной политики в отношении Украины. И даже разговор о какой-либо новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда Россия сделает реальные шаги для выполнения "минских договоренностей", прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий", - отметил глава МИДа Украины.

Польский министр заверил украинского коллегу, что полностью разделяет такой подход украинской стороны.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина открыла новое здание посольства в Польше.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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