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Шмыгаль с рабочим визитом посетит Полтавскую область

Шмыгаль с рабочим визитом посетит Полтавскую область

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 28 июля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник с рабочим визитом посетит Полтавскую область, где проведет ряд встреч. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

"Во вторник, 28 Июля 2020 года, премьер-министр Денис Шмыгаль осуществит рабочую поездку в Полтавскую область", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 12:00 запланирован осмотр производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" и короткое совещание с руководством. По окончанию осмотра запланирован пресс-брифинг.

Указывается, что в 15:00 запланировано ознакомление с деятельностью частного сельскохозяйственного предприятия агрофирма "Урожай" Кобеляцкого района.

Как сообщалось ранее в УНН, Шмыгаль поздравил украинцев с крещением Киевской Руси-Украины. По его словам, это стало поворотным моментом для нашей истории.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Полтава и Полтавская область, визит, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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