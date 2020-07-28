Шмыгаль с рабочим визитом посетит Полтавскую область

КИЕВ. 28 июля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник с рабочим визитом посетит Полтавскую область, где проведет ряд встреч. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

"Во вторник, 28 Июля 2020 года, премьер-министр Денис Шмыгаль осуществит рабочую поездку в Полтавскую область", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 12:00 запланирован осмотр производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" и короткое совещание с руководством. По окончанию осмотра запланирован пресс-брифинг.

Указывается, что в 15:00 запланировано ознакомление с деятельностью частного сельскохозяйственного предприятия агрофирма "Урожай" Кобеляцкого района.

Как сообщалось ранее в УНН, Шмыгаль поздравил украинцев с крещением Киевской Руси-Украины. По его словам, это стало поворотным моментом для нашей истории.